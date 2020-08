Aegon onderuit op lagere beurs

De AEX sloot 0,9% lager op 570 punten. De AMX verloor 0,3% op 813,§ punten.

De overige Europese beurzen deden ook een stap terug. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,5%, 0,5% en 0,6%.

De breed samengestelde Amerikaanse S&P500 stond bij sluiting van de Europese beurzen 0,1% hoger en daarmee slechts fractioneel onder het record dat woensdag aan het einde van de handelsdag werd aangetikt. De Nasdaq-index pakte er 0,9% bij.

Dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week voor het eerst in maanden onder de 1 miljoen is teruggevallen, noemt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan positief. „Het geeft aan dat de economie in de VS snel kan keren. Ik verwacht wel tot eind volgend jaar een aanhoudend hoge werkloosheid en dat stimuleringen tot die tijd noodzakelijk blijven.”

Wat dat betreft verbaast het Juvyns dat de Democraten en Republikeinen nog altijd geen akkoord hebben bereikt over een nieuw steunpakket, nadat het vorige eind juli afliep. „Het is voor beide van belang te laten zien dat ze er voldoende aan doen de koopkracht te stimuleren. De Democraten willen de wekelijkse uitkering van $600 aan werklozen behouden, terwijl de Republikeinen op $200 inzetten. Vermoedelijk komen ze ergens in het midden uit. De markt gaat er in ieder geval vanuit dat het pakket er binnenkort daadwerkelijk komt.”

Het toenemende aantal virusbesmettingen in met name Europa roept bij de beleggingsstrateeg gemengde gevoelens op. „Ook afgaande op wat ik van virologen hoor, baart het me wel zorgen. Anderzijds ben ik economisch gezien minder bezorgd. Beleidsmakers gaan waarschijnlijk niet weer volledige lockdowns invoeren, maar zullen andere maatregelen treffen zoals het op slot zetten van regio’s en het inzetten van extra testcapaciteit.”

Dreun voor Aegon

In de AEX was Aegon de gebeten hond met een aderlating van maar liefst 15,3%. Beleggers reageerden teleurgesteld op het intrekken van de financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Het snijden in het het dividend viel ook in slechte aarde.

Staalgigant ArcelorMittal verloor 3,7% in reactie op tegenvallende cijfers van de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp

Prosus daalde 3,3%. De verzwakking bij WeChat-moeder Tencent, zijn grootste deelneming, speelde de techinvesteerder parten.

ABN Amro zakte 2,5% terug na woensdag op meevallende resultaten nog omhoog te zijn geschoten.

Adyen dikte 2,6% aan. De betalingsverwerker gaat aan de slag bij internetreus Zalando.

Galapagos won 2,2% Het biotechnologiebedrijf kondigde een samenwerking aan met het Amerikaanse Scipher Medicine op het gebied van ontstekingsziekten in de darmen.

Maaltijdenbezorgdienst Just Eat Takeaway kreeg er nog eens 1,2% bij. ING greep de meevallende kwartaalcijfers die woensdag naar buiten kwamen aan om het koersdoel te verhogen tot €130.

Midkapper Air France KLM daalde 0,3%. De directie van KLM stelt een loonsverhoging uit.

Smallcap ForFarmers verloor 4%. Het veevoerbedrijf wist de winst fors te verhogen door kostenbesparingen, maar de vooruitzichten met een onder meer een dreigende inkrimping van de veestapel zijn onzeker. Analisten bij KBC wijzen er op dat de verbetering van de winstgevendheid een vertekend beeld geeft door de scheve vergelijking na een zwakke eerste jaarhelft vorig jaar.

NIBC daalde 0,1%, na de melding dat de winst in het eerste halfjaar vrijwel volledig is verdampt. Vorige week lanceerde investeringsmaatschappij Blackstone officieel zijn overnamebod van €7,53 per aandeel.

Lokaal fonds AND pakte er 0,3% bij. De kaartenmaker schroefde zijn omzet in de eerste jaarhelft met meer dan een vijfde op.

De certificaten van Rabobank werden 1,6% meer waard. Zijn resultaten stonden in het eerste halfjaar door de coronacrisis sterk onder druk, maar bleven positief in tegenstelling tot die bij diverse andere banken. De topman meldt bovendien dat een uitkering van dividend in aandelen wordt onderzocht, nu de ECB banken verbiedt een contante uitkering te doen.

