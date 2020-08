’AEX blaast stoom af na mooie rit omhoog’

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag licht lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen na de opmars een dag eerder. Beleggers verwerken de resultaten van grote Europese bedrijven als Carlsberg, Deutsche Telekom, RWE, TUI en Thyssenkrupp. Op Beursplein 5 openden onder meer verzekeraar Aegon, veevoerbedrijf ForFarmers en producent van elektromagnetische componenten Kendrion de boeken.

Aegon zag de nettowinst in de eerste jaarhelft fors dalen en heeft zijn financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar ingetrokken door de coronacrisis. Ook werd het dividendbeleid aangepast, waarbij aandeelhouders op een lagere uitkering moeten rekenen. Aan het einde van het jaar zal de nieuwe topman Lard Friese, die aantrad in mei, de nieuwe financiële doelen presenteren.

Biotechnologiebedrijf Galapagos kondigde een samenwerking aan met het Amerikaanse Scipher Medicine op het gebied van ontstekingsziekten in de darmen. De twee bedrijven gaan gezamenlijk potentiële medicijnen, die door Scipher zijn geïdentificeerd, doorontwikkelen. Financiële details werden niet gegeven.

Veevoerbedrijf ForFarmers zag de resultaten in de eerste zes maanden van het jaar aandikken. Dat kwam onder meer doordat kostenbesparingsplannen door de virusuitbraak versneld werden uitgevoerd. ForFarmers komt later in het jaar met nieuwe plannen naar buiten om de organisatie efficiënter te maken. Voor heel 2020 voorziet ForFarmers een hogere nettowinst, ondanks de gevolgen van de coronacrisis.

Zakenbank NIBC boekte in de eerste jaarhelft een fors lagere winst door de corona-pandemie. Dat komt voor een groot deel doordat de bank meer afschrijvingen deed voor kredietverliezen bij zakelijke klanten. De nettowinst bedroeg 3 miljoen euro, waarmee het nettoresultaat van 83 miljoen euro een jaar eerder vrijwel geheel is weggevaagd.

AND kwam woensdag na de slotbel al met resultaten. De kaartenmaker schroefde zijn omzet in de eerste jaarhelft met meer dan een vijfde op. Het bedrijf had dat vooral te danken aan het binnenslepen van nieuwe projecten en maar beperkt aan terugkerende opdrachten. Bovendien zat de coronacrisis AND dwars bij de verkoop van gegevens omdat het moeilijk was om contacten te leggen met potentiële klanten en bedrijven beslissingen voor zich uit schoven.

De Europese beurzen sloten woensdag opnieuw hoger. De AEX-index steeg 1,7 procent tot 575,06 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 815,21 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 2,2 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 27.976,84 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 2,1 procent.

De euro noteerde op 1,1824 dollar tegen 1,1794 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 42,51 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 45,24 dollar per vat.