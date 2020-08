Takeaway snelt vooruit in afgekoelde AEX

De AEX-index noteerde kwart voor elf 0,6% lager op 571,50 punten. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 817,37 punten.

Beurzen elders in Europa namen nog steeds gas terug. Frankfurt en Parijs verloren beide 0,3%.

Wall Street had de wind gisteravond flink in de rug gesteund door de opleving bij de technologiefondsen. De breed samengestelde S&P500 tikte bij het slot net geen record aan. Vanamiddag zijn de ogen gericht op de wekelijkse WW-aanvragen in de VS.

De Japanse beurs was vanochtend ook goed op dreef en steeg naar het hoogste niveau in zes maanden. Vooral chipbedrijven namen het voortouw in navolging van de Amerikaanse branchegenoten.

In de voorbije dagen heeft vooral de hoop op een werkend coronavaccin de kooplust bij beleggers flink aangewakkerd. Rusland meldde deze week als eerste een vaccin te hebben ontwikkeld.

Dreun voor Aegon

In de AEX kreeg Aegon het steeds zwaarder te verduren met een aderlating van maar liefst 13,8%. Beleggers reageerden teleurgesteld op het intrekken van de financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Het snijden in het het dividend viel ook in slechte aarde. Branchegenoot NN viel in navolging van de dreun bij Aegon 1% terug.

Prosus belandde ook in de achterhoede met een terugval van 3,1%. De verzwakking bij Tencent waar de techinvesteerder grootaandeelhouder is, speelde het aandeel parten.

ArcelorMittal had last van de tik bij de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp na beroerd ontvangen kwartaalcijfers. Het staalconcern liet 2,7% liggen.

ABN Amro deed een stap terug na de enthousiast ontvangen resultaten van een dag eerder. De koers van het bankconcern daalde 0,8%. RD Shell keek aan tegen een verlies van 1,5%.

Galapagos koerste 0,5% lager. Het biotechnologiebedrijf kondigde een samenwerking aan met het Amerikaanse Scipher Medicine op het gebied van ontstekingsziekten in de darmen. De twee bedrijven gaan gezamenlijk potentiële medicijnen, die door Scipher zijn geïdentificeerd, doorontwikkelen.

Takeaway in hoofdrol

Just Eat Takeaway kreeg er nog eens 2,7% bij voortbordurend op de sterke resultaten van de voorgaande dag. Adyen dikte 1,6% aan. De betalingsververwerker gaat aan de slag bij internetreus Zalando. ASML voegde 1,1% toe aan de slotkoers van een dag eerder.

In de Midkap-index maakte Air France KLM aardig vaart met een plus van 2%. Dochterbedrijf Transavia gaat goedkope vluchten aanbieden in Frankrijk die nu zwaar verlieslijdend zijn. Flow Traders dat morgem de boeken open doet, moest 1,5% afstaan.

AScX-aandeel ForFarmers zag een mooie winst omslaan naar een min van 1%. Het veevoerbedrijf wist de winst fors te verhogen door kostenbesparingen, maar de vooruitzichten met een onder meer een dreigende inkrimping van de veestapel zijn onzeker. Analisten bij KBC wijzen er op dat de verbetering van de winstgevendheid een vertekend beeld geeft door de scheve vergelijking na een zwakke eerste jaarhelft vorig jaar.

Lokaal fonds AND ging 2,3% vooruit. De kaartenmaker schroefde zijn omzet in de eerste jaarhelft met meer dan een vijfde op.

