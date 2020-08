WW-opsteker helpt de AEX niet

De AEX stond om tien over half drie 0,7% lager op 570,9 punten. De AMX ging 0,1% vooruit naar 815,7 punten.

De overige Europese beurzen deden ook een stap terug na de stevige opmars sinds begin augustus. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,1%, 0,3% en 0,4%.

Wall Street had de wind gisteravond flink in de rug gesteund door de opleving bij de technologiefondsen. De breed samengestelde S&P500 tikte bij het slot net geen record aan. De indexfutures wezen op een vrijwel onveranderde start om half vier vanmiddag.

Om half drie werd bekend dat 963.000 Amerikanen vorige week een WW-uitkering hebben aangevraagd. Dat is het laagste aantal in maanden en duidelijk minder dan de ruim 1,1 miljoen waarop was gerekend.

„De opwaartse trend in het aantal virusbesmettingen in Azië en de VS is gestopt. Er komt nieuw geld naar de markt en de VS en China gaan nieuwe handelsbesprekingen beginnen”, zo verklaart handelaar Frank Bonsee van ABN Amro de goede stemming van de laatste dagen.

Dat beleggers zich nauwelijks zorgen maken over het uitblijven van een nieuw steunpakket in de VS verbaast hem niet. „Er is sprake van een politiek spel. De Democraten en Republikeinen willen niet te veel toegeven, maar naar alle waarschijnlijkheid bereiken zich binnenkort een akkoord.”

Dreun voor Aegon

In de AEX was Aegon de gebeten hond met een aderlating van maar liefst 14,6%. Beleggers reageerden teleurgesteld op het intrekken van de financiële verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar. Het snijden in het het dividend viel ook in slechte aarde. Branchegenoot NN viel in navolging van de dreun bij Aegon 1% terug.

Prosus daalde 3,3%. De verzwakking bij WeChat-moeder Tencent, zijn grootste deelneming, speelde de techinvesteerder parten.

Staalgigant ArcelorMittal verloor 3,2% in reactie op tegenvallende cijfers van de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp

ABN Amro zakte 0,8% terug na woensdag op meevallende resultaten nog omhoog te zijn geschoten.

Takeaway in hoofdrol

Maaltijdenbezorgdienst Just Eat Takeaway kreeg er nog eens 2,1% bij. ING greep de meevallende kwartaalcijfers die woensdag naar buiten kwamen aan om het koersdoel te verhogen tot €130. Adyen dikte 1,2% aan. De betalingsverwerker gaat aan de slag bij internetreus Zalando.

Galapagos won 1% Het biotechnologiebedrijf kondigde een samenwerking aan met het Amerikaanse Scipher Medicine op het gebied van ontstekingsziekten in de darmen.

In de Midkap-index maakte Air France KLM aardig vaart met een plus van 2%. Dochterbedrijf Transavia gaat goedkope vluchten aanbieden in Frankrijk die nu zwaar verlieslijdend zijn. Flow Traders, dat morgen de boeken open doet, moest 1% afstaan.

Smallcap ForFarmers verloor 3,4%. Het veevoerbedrijf wist de winst fors te verhogen door kostenbesparingen, maar de vooruitzichten met een onder meer een dreigende inkrimping van de veestapel zijn onzeker. Analisten bij KBC wijzen er op dat de verbetering van de winstgevendheid een vertekend beeld geeft door de scheve vergelijking na een zwakke eerste jaarhelft vorig jaar.

NIBC klom 0,1%, na de melding dat de winst in het eerste halfjaar vrijwel volledig is verdampt. Vorige week lanceerde investeringsmaatschappij Blackstone officieel zijn overnamebod van €7,53 per aandeel.

Lokaal fonds AND stond onveranderd. De kaartenmaker schroefde zijn omzet in de eerste jaarhelft met meer dan een vijfde op.

De certificaten van Rabobank werden 1,7% meer waard. Zijn resultaten stonden in het eerste halfjaar door de coronacrisis sterk onder druk, maar bleven positief in tegenstelling tot die bij diverse andere banken.

