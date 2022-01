Unilever wil maker Aquafresh en Advil overnemen; grootste deal ooit

De Britse krant The Times meldde zaterdagochtend dat Unilever eind vorig jaar een bod van zo’n 50 miljard pond (bijna €60 miljard) op tafel heeft gelegd, maar dat is afgewezen door het bestuur van GSK en dat van farmaceut Pfizer dat een minderheidsbelang heeft in GSK. Zij vonden het bod te laag.

Dat zou de grootste overname zijn uit de geschiedenis van Unilever. Dat is nu de vijandige overname van het Amerikaanse Bestfoods in 2000 onder voormalig topman Antony Burgmans. Unilever betaalde $24,3 miljard voor de maker van Hellman’s mayonaise en de producten van Knorr,

Sterke match

In een reactie het bericht in de Britse krant bevestigt Unilever de interesse in GSK en Pfizer dat het de Britten ook heeft benaderd, maar Unilever noemt geen bedrag. „GSK Consumenter Healthcare is een leider op het gebied van consumentengezondheidszorg en zou strategisch een sterke match zijn. Er is nog geen zekerheid dat er een akkoord zal worden bereikt”, aldus Unilever in een schriftelijke verklaring.

Hoe Unilever een eventuele overname wil betalen, is ook niet duidelijk. In november 2020 werd Unilever vereenvoudigde het Nederlands-Britse concern zijn structuur en werd volledig Brits om makkelijker overnames te doen. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudiger om met een extra aandelenemissie te komen om de overnamesom te bekostigen.

GSK is van plan de consumententak dit jaar op eigen benen te zetten en naar de beurs te brengen. Analisten schatten de waarde van dat onderdeel nu in op zo'n 48 miljard pond, maar GSK houdt in maart een investeerdersdag en met de informatie die dan naar buiten komt kan de waardering mogelijk worden bijgesteld.

Premie

Volgens The Times is het eerste bod afgeketst, omdat het geen premie bovenop de waarde bevat, wat wel gebruikelijk is. Ook werd geen rekening gehouden met de kostenvoordelen die de samensmelting van de concerns zouden opleveren. Synergievoordelen komen normaal tot uidrukking in een hogere overnamesom.

Unilever kocht in december 2018 nog de gezondheidsdrankjes van GSK in Azië. Die acquisitie is begin deze maand volledig afgerond.