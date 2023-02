Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze maken die energietransitie op deze manier onmogelijk’ De rauwe praktijk van verduurzamen: regels, wachtlijsten en materiaalgebrek

Door Theo Besteman

Huiseigenaar Beer Flik verduurzaamt zijn bovenwoning in Amsterdam door onder andere electrische vloerverwarming en boiler. Amsterdam duurzaam feature wonen Huiseigen Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Nederlanders moeten van het gas af. Bij hoge prijzen en druk van politieke agenda’s stappen sommigen al over: ze kopen elektrische boilers, warmtepompen, zonnepanelen, vloerverwarming en bestellen installateurs. Maar struikelen vervolgens over gemeenteregels, materiaalgebrek, wachtlijsten en overbezette energiebedrijven. „Dit werkt niet, de burger is gewoon de lul.”