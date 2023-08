ForFarmers verkoopt weer minder veevoer

Er werd 4,8% minder voer verkocht in de eerste helft van 2023, wat resulteert in een daling van 8,7% op de brutowinst tot €234,8 miljoen. Dat heeft volgens de diervoeder alles te maken met het slinken van de veestapel in de markten waar het actief is. Vooral de krimpende varkensstapel in Noord-Europa heeft daarop een effect. Het zorgt volgens ForFarmers zelfs voor een overcapaciteit van voerproductie.

Dierenwelzijn

Ook heeft het verplichten van beter dierenwelzijn effect. Sinds dit jaar wordt er in alle Nederlandse supermarkten alleen nog één ster beter-leven kip verkocht, en daarmee minder kippen per vierkante meter gehouden. Dat zorgt voor minder voerafzet. Ook zorgde „onderlinge concurrentie tot margedruk, wat ook impact heeft op de brutowinst”, zegt cfo Roeland Tjebbes tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers donderdag.

Wel ziet het concern dat de grondstof- en energieprijzen aan het dalen zijn, evenals de prijs van kunstmest. Maar de inflatie hield aan, waardoor er minder vraag was vanuit consumenten naar vlees en zuivel.

Groeimarkt Polen

De ebitda, het onderliggende bedrijfsresultaat, daalde met 38,5% naar €26,5 miljoen. De onderliggende winst slonk met 74,3% tot €4,4 miljoen. Het bedrijf ziet in Polen een groeimarkt, en deed er in juli een overname. In België ziet het geen groei, waardoor het de activiteiten daar gaat verkopen. Volgens Tjebbes is het alleen nog wachten op groen licht van de mededingingsautoriteit.

Sinds april is Pieter Wolleswinkel ceo bij ForFarmers. Hij volgt Theo Spierings op, die wegens gezondheidsredenen gedwongen was om te stoppen bij het bedrijf. „2023 wordt voor ons een transitiejaar. We moeten keuzes maken, en daar zitten ook incidentiële kosten aan vast”, zegt Wolleswinkel. Zo nam het bedrijf in de eerste helft van dit jaar afscheid van 87 fte, om kosten te besparen. „We hebben er vertrouwen in dat de tweede helft beter wordt dan de eerste helft.” Door in de kosten te snijden wil Wolleswinkel betere prijzen voor het diervoeder realiseren en daarmee het volume te verhogen.

Stikstofdossier

Het bedrijf is actief in Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. „In Nederland en België zit het stikstofdossier redelijk vast, terwijl het perspectief nog steeds afwezig is”, zegt Wolleswinkel. Volgens de ceo pakt het nu de eigen verantwoordelijkheid om toe te werken naar beter voer. „Hoewel Beter Leven ons in volumes raakt, juichen we het toch toe, want het zorgt voor een betere pluimveeketen.”