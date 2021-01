Animo naar cruisevakantie in 2022 groeit hard

Ondanks dat Carnival had gesneden in zijn marketingkosten, toonden toch meer mensen interesse in een cruisevakantie. Volgens het bedrijf is de reden dat de cruisepassagiers volop boeken simpelweg dat ze nog steeds op cruise wilden, maar dat er eerder geen schepen vertrokken. Ook voor de tweede helft van 2021 komen boekingen binnen, maar die aantallen overtreffen de voorgaande jaren niet.

Cruisebedrijven moesten door de coronapandemie wereldwijd hun schepen voor anker leggen en hebben miljarden verloren. Sinds halverwege maart staat de hele cruisesector stil doordat op sommige schepen corona-uitbraken ontstonden met doden tot gevolg.

Het bedrijf Carnival boekte in het vierde kwartaal van 2020 een nettoverlies van bijna 2 miljard dollar.