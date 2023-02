Domenicali: Formule 1 nooit elektrisch

Hij bekritiseerde politici voor het stellen van volgens hem onmogelijke energietransitiedoelen en voor het hebben van een ideologische benadering van elektrisch, wat „een onbetwistbaar dogma” is geworden. Om de uitstoot te helpen verlagen, ontwikkelt de F1 wel een emissievrije benzine die „ook door vliegtuigen en vaartuigen kan worden gebruikt”, zei Domenicali, de opvolger van Bernie Ecclestone.

Hij wees er eerder al op dat de Formule 1 duurzaamheid promoot en dat de sport in 2030 klimaatneutraal moet zijn. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel reed vorig jaar al een rondje op het circuit van Silverstone met een racewagen die op een volledig klimaatneutrale brandstof liep. „We lieten alles zoals het was en gebruikten een koolstofneutrale brandstof. Dit is een brandstof die geen CO2 aan het milieu toevoegt, maar een volledig duurzame oplossing is”, gaf Vettel toen aan.

Eerder deze week stemde het Europees Parlement definitief in met emissievrije nieuwe personenauto’s in 2035. Vanaf dan mogen er in de EU geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht.