KLM-directie stelt loonsverhoging uit vanwege geldgebrek

De luchtvaartmaatschappij ligt aan het staatsinfuus vanwege de coronacrisis. KLM is technisch failliet, omdat het luchtverkeer grotendeels stilligt. Momenteel wordt slechts een derde van het normale passagiersaantal vervoerd. Een zicht op stabiel herstel is er nog steeds niet, waardoor de KLM diep moet ingrijpen.

Bronnen stellen tegenover De Telegraaf dat het ’maatschappelijk’ en ’financieel’ niet te verkopen is om de loonsverhoging door te voeren, omdat de salarissen door de belastingbetalers wordt opgebracht middels de NOW-regeling. Het gaat om honderden miljoenen voor een periode tot de herfst.

Bovendien moeten de salarissen vanaf modaal tot 20% omlaag op grond van afspraken met minister Hoekstra (Financiën). Vanaf 25 augustus starten de gesprekken daarover tussen de KLM-directie en de vakbonden. In oktober moet er een herstructeringsplan liggen, een voorwaarde om de leningen te kunnen incasseren.

Realiteitszin

De loonsverhoging van 2,5% is vorig jaar afgesproken in een cao-akkoord. De afgelopen weken is er overleg gevoerd met de KLM-vakbonden, maar die willen tot dusverre niet van de verhoging afzien. „Deze opstelling van de vakbonden getuigt van weinig realiteitszin, omdat KLM aan de rand van de afgrond staat. We kunnen ons de €50 miljoen van de loonsverhoging simpelweg niet veroorloven. De kosten moeten omlaag, niet omhoog”, zo meldt een ingewijde.

De verwachting is dat het uitstel leidt tot wapengekletter met de vakbonden. Mogelijk zullen rechtszaken volgen, omdat het gaat om een verworven recht. Onder meer pilotenvakbond VNV heeft eerder aangegeven dat alle middelen zal aanwenden om de eisen van Hoekstra van tafel te krijgen.

KLM ziet de toegezegde 2,5% als gevolg daarvan wel als een bouwsteen om te komen voor het loonoffer tot 20% voor werknemers die drie keer modaal verdienen.