’Klanten Centric willen Sanderink absoluut niet terug’

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Gewezen Centric-topman Gerard Sanderink en zijn vrouw Rian van Rijbroek melden zich bij het gerechtshof in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De klanten van it-bedrijf Centric willen absoluut niet dat Gerard Sanderink terugkeert bij dat concern. Dat zei tijdelijk bestuurder Peter Wakkie donderdagmiddag in de Ondernemingskamer. Die moet onder meer besluiten of er een onderzoek komt naar het moment, afgelopen najaar, dat Sanderink plotseling wél een comeback maakte. Die was toen van korte duur, want inmiddels is Sanderink in elk geval tijdelijk uit al zijn functies bij het bedrijf ontheven. De Twentse ondernemer beweert zelf overigens dat hij prima banden met Centric-klanten onderhoudt.