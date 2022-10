’Nederlanders hebben ruim 600 miljoen euro aan vastgoed in Dubai’

Daar is nu verandering in gekomen door een grote hoeveelheid gelekte data uit 2020, afkomstig uit het kadaster en andere registers uit Dubai. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Centre for Advanced Defense Studies heeft dat datalek geordend, waarna de gegevens voor Nederland zijn onderzocht door Platform Investico en De Groene Amsterdammer, in samenwerking met Trouw.

In totaal hadden 1006 Nederlanders in 2020 één of meerdere panden in Dubai, opgeteld gaat het naar schatting om een waarde van ongeveer 636 miljoen euro, stelt Trouw. De geschatte waarde van de panden zou variëren van 22.000 tot zo’n 4,5 miljoen euro. Het is niet te zeggen of de totale investeringen meer of minder zijn geworden de afgelopen jaren, aangezien er nu voor het eerst een prijskaartje aan wordt gehangen.