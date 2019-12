'Branson houdt controle over Virgin Atlantic'

AF-KLM kondigde in 2017 aan voor 31 procent in te stappen bij Virgin voor een bedrag van 220 miljoen pond (258 miljoen euro). Daarmee zou het bedrijf de op een na grootste aandeelhouder worden in die maatschappij, na het Amerikaanse Delta Air Lines dat 49 procent in handen heeft. Recent kregen de partijen groen licht voor de deal van autoriteiten.

Voor het weekend meldden Franse media al dat AF-KLM mogelijk toch geen belang krijgt in Virgin. Volgens Virgin treffen de partners momenteel de laatste voorbereidingen voor de lancering van een joint venture voor trans-Atlantische routes.