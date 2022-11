Premium Het beste van De Telegraaf

Winkeldief wint terrein: cosmetica, zalm en koffie vaakst gestolen

Door Gerda Frankenhuis en Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

In Groningen arresteert de politie een winkeldief die bij een drogist wat had gestolen. Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - Het proletarisch winkelen neemt een vlucht. In de afgelopen maand registreerde de politie liefst 12 procent meer winkeldiefstallen dan in oktober 2019. Met name in de provincies Groningen en Friesland groeit het probleem het sterkst.