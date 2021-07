Recordstart mosselseizoen door topkwaliteit en goede prestaties

Voetbalanalist en mosselliefhebber Johan Boskamp geniet van de eerste mosselen van het seizoen. Ⓒ ANP/HH

Yerseke - De mosselsector kijkt terug op een heel goed seizoen en ook in het nieuwe seizoen staan alle seinen op groen, want ’de mosselen zijn niet eerder zo goed geweest’. De mosselkweek start met de verkoop via de mosselautomaat aan de weg, een vorm van directe verkoop die bij boeren en tuinders al is ingeburgerd. Daarnaast komt er een nieuw proefveld in de Oosterschelde.