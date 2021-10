Liveblog: Arcelor onderin lagere AEX

De AEX staat vanochtend duidelijk lager, in navolging van de minnen in Azië en de VS. Beleggers maken zich zorgen over de oplopende rentes en de wankele Chinese vastgoedsector. Ze lijken ook niet erg optimistisch over de komende kwartaalpublicaties van bedrijven. Onder meer ArcelorMittal en Ahold Delhaize hebben het zwaar.