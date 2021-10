Liveblog: Wall Street raakt winst kwijt met prestaties banken VS op komst

Financieel

Beursblog: Wall Street gaat met klein verlies grillige week uit

Wall Street laat vrijdag een kabbelend beeld zien met per saldo licht lagere slotstanden bij de belangrijkste graadmeters. Beleggers in de VS zijn in twijfel over de impact van de teleurstellendeAmerikaanse banengroei in de voorbije maand op het monetaire beleid van de Federal Reserve.