CBS: Prijzen van nieuwe huizen stijgen sneller dan van bestaande

De stijging van de prijs van nieuwbouwwoningen ten opzichte van een jaar geleden was in het vierde kwartaal van 2019 hoger dan in het derde. Bij bestaande woningen zien de rekenmeesters van het CBS juist de tegenovergestelde ontwikkeling. Daarvan was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder juist voor de vijfde keer op rij lager dan in het voorgaande kwartaal.

De prijzen van koophuizen in het algemeen stijgen onafgebroken sinds 2014. De gemiddelde huizenprijs lag in het laatste kwartaal van vorig jaar 6,4 procent hoger dan een jaar eerder.

De huizenprijzen stegen in Nederland harder dan het Europees gemiddelde. In alle EU-lidstaten behalve Cyprus waren huizen eind 2019 duurder dan een jaar daarvoor. Gemiddeld waren huizen in de EU in het vierde kwartaal 4,2 procent duurder dan een jaar eerder.