Mark Zuckerberg bedreigt Buffett in top vijf miljardairslijst

Zuckerberg die dit jaar zijn vermogen per saldo nog met $7 miljard zag slinken tot $70 miljard is door de verbeterde prestaties van het aandeel Facebook in de voorbije weken weer dichter gekropen naar superbelegger Warren Buffet die goed is voor $73 miljard, zo komt naar voren uit de dagelijks bijgehouden miljardslijst van Bloomberg.

Komende woensdag zal meer duidelijkheid komen hoe Facebook in het voorbije kwartaal heeft gepresteerd. Eerder waarschuwde het bedrijf nog dat het last heeft van de inzakkende advertentiemarkt als gevolg van de coronacrisis.

Jeff Bezos, topman bij Amazon, blijft de koppositie stevig aanvoeren met een vermogen van $145 miljard op ruime afstand gevolgd door Bill Gates, grootaandeelhouder bij Microsoft die een vermogen heeft van $100 miljard.

De meeste miljardairs gaan dit jaar flink gebukt onder de turbulentie op de aandelenmarkten. Vooral LVMH-topman Bernard Arnault is in zijn vermogen zwaar getroffen, waarbij bijna $30 miljard is verdampt.