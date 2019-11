Wat gaat Jerome Powell vanavond doen? Ⓒ AFP

Na de renteverlagingen in juni en september lijkt de Amerikaanse centrale Bank (Fed) vanavond opnieuw een kwartje van het belangrijkste rentetarief af te gaan halen naar een bandbreedte van 1,5% tot 1,75%. De vraag is vooral of de Fed daarna nog meer in actie zal komen om een sterke afkoeling van de Amerikaanse economie te vermijden.