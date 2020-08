Dollar geloosd, goud weer boven $2000

De euro is al langer bezig met een opmars, nu er grote onzekerheid over de Amerikaanse economie in de coronacrisis is ontstaan. Dinsdag raakte de euromunt het niveau van mei 2018 bij $1,1934.

De dollar-index zakte nadat de index van het aantal Amerikaanse nieuwbouwhuizen voor juli naar een tweejaars dieptepunt van 92.335 stuks was gegaan.

Onzeker bleef ondertussen in welke mate er een tweede Amerikaans steunpakket voor consumenten kan worden opgetuigd, na felle ruzies hierover tussen de Democraten en Republikeinen. Die onzekerheid speelt de euro in de kaart, aldus valutahandelaar Monex.

Volgens valuta-analisten van ING speelt mee dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, morgen zijn notulen publiceert. De dollar zal hoogstens even sterker worden, aldus ING, de grotere trend is de verkoopbeweging door beleggers van dollars.

De goudprijs maakte vorige week een smak, maar herstelt wederom. Volgens marktvorsers is zo’n correctie een kenmerk van de bull market of stierenmarkt voor edelmetalen, met een langdurige positief sentiment.

De goudprijs stijgt ook omdat de reële rentevergoeding die beleggers kunnen krijgen aan het dalen is. Voor Amerikaanse rentes betekent het dat beleggers, als ze de inflatie meerekenen, met een negatief resultaat blijven zitten. Daarbij is aanschaf van goud, dat geen rente of dividend levert, inmiddels niet langer nadeliger voor dat type beleggers.

,,De angst voor de toekomst is bij veel mensen erg aanwezig. Wij merken ook dat de prijsdip is aangegrepen om extra bij te kopen, in plaats van te verkopen, omdat men bang is dat de koers verder daalt”, aldus Bart Brands, edelmetalenspecialist van GoldRepublic.