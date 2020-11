Beestenboel in de Sint Jan

De kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch, tijdens een vorige kerst. Ⓒ Henk van Esch

Schapen onderweg naar de stal, tegen de achtergrond van een historisch koorhek. Ⓒ Henk van Esch

Ina Idema, de nieuwe Brabantse commissaris van de koning, komt op 4 december het spektakel openen, dat is ingericht in de kooromgang van het gotische monument. ,,Weliswaar openen we al voor Sinterklaas. Maar de middenstand vroeg ons om dit zo vroeg te doen, zodat zij nog wat van dit verloren jaar goed kunnen maken”, zegt vrijwilliger Jack Kradolfer, voorman van de kerststalgroep, bij de werkplaats van Jozef. Deze megastal is namelijk een publiekstrekker: ,,Vorig jaar kwamen er 84.000 bezoekers op af.

Jack Kradolfer van de Kerststalgroep in de werkplaats van Jozef. Ⓒ Henk van Esch

Het wordt allemaal corona-proof: ,,In een kwartier kunnen er honderd mensen aan de voorstellingen voorbij trekken.” Weliswaar moet de gemeente nog toestemming geven, maar het doorloop-kerstverhaal is in ieder geval bijna klaar.

De kat waarmee het allemaal begon, op een balk boven de kribbe. Ⓒ Henk van Esch

Gastheer in de Sint Jan is Vincent Blom, die als pastoor van een kathedraal wordt aangeduid als plebaan. ,,Het begon allemaal toen hier een paar straten verder een kat werd doodgereden in de jaren ‘50”, kijkt hij terug. ,,De kat was van een meisje dat ontroostbaar bleek. Haar moeder vertelde dit aan de toenmalige plebaan die de kat liet opzetten om het meisje een plezier te doen. Sindsdien heeft het diertje een ereplek in de stal, waar het steeds meer gezelschap kreeg.” Aanvankelijk van wat gevogelte uit de etalage van een poelier.

Bij de drie koningen in de megastal in de Sint Jan, vlnr: vrijwilligers Hélène van der Bruggen, Marian van den Akker, Diny de Jong en Riet Versfeld. Ⓒ Henk van Esch

Bisschop Gerard de Korte, die iets kwam ophalen in de kerk, kijkt ook even spontaan rond in de kooromgang. ,,Ik had dit nog niet gezien!”, zegt de monseigneur over de Nubische schapenfamilie, de ’woestijn’ met de drie koningen tussen de middeleeuwse kerkpijlers en de herten met hun jong. Verrast ziet hij ook de sobere stal temidden van de overige taferelen uit het kerstverhaal. Bij wijze van uitzondering zorgt Jozef voor het kind en niet Maria. ,,Als eerbetoon aan de vele huisvaders”, legt de plebaan uit, terwijl beiden in de stal poseren voor een foto. Het kind ligt er bij wijze van uitzondering al in.

Een jonge kameel in de kathedraal van Sint Jan. Ⓒ Henk van Esch

Schaapjes tussen de verschillende voorstellingen uit het kerstverhaal. Ⓒ Henk van Esch

Plebaan Blom wijst nog op het mondkapje van de hotelier die Maria en Jozef meldt dat er geen plaats is in de herberg: ,,Het enige mondkapje in de stal, als teken van solidariteit met de horeca.”

Even verderop zit de Afrikaanse koning Caspar op een kameel, één van de drie koningen. Zijn beide collega’s lopen achter hem. ,,De koningen vertegenwoordigen ieder een werelddeel. Destijds waren alleen Europa, Azië en Afrika bekend. De zwarte koning torent hoog boven alles uit, als een knipoog naar de huidige discussies”, legt Blom uit.

Tot en met 17 januari is de giga-stal te zien na reservering op www.kerststal-sint-jan.nl. ,,Als het dan nog druk is, blijven we gewoon open tot Pasen”, zegt Blom, met de stichtelijke toevoeging: ,,Uiteindelijk zijn kribbe en kruis uit hetzelfde hout gesneden!”