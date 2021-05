Ⓒ TLG

Er plofte vorige week een boze mail op de virtuele mat na een reeks artikelen over het faillissement van D-reizen, waar ik me al een paar maanden mee bezighoud. Dat had een aanloop in een aantal rechtszaken, waarop het faillissement volgde. Vorige week werd voor het eerst hard vanuit de reiswereld gezegd dat men zich beetgenomen voelt door de voucher-ellende van hun voormalige zakenpartner D-reizen.