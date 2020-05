’Meer steun voor huiseigenaren in nood’

Uit eigen onderzoek van VEH blijkt dat met name zzp’ers ongerust zijn dat zij hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, meldt de belangenorganisatie van huiseigenaren maandag.

Bijna alle banken en andere geldverstrekkers bieden huiseigenaren een betaalpauze als zij in problemen komen door de coronacrisis. VEH ziet echter teveel verschillende regels en pleit voor een regeling die in de hele sector geldt. In samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken, banken en andere financiële instanties zouden eenduidige beoordelingscriteria opgesteld moeten worden.

Een ander voorstel is dat huiseigenaren die de afgelopen jaren vrijwillig extra hebben afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek, dit bedrag weer kunnen opnemen. „Volgens recente schattingen is er sinds 2013 door huiseigenaren zo’n €80 miljard extra afgelost. Huiseigenaren die door de coronacrisis met financiële problemen kampen, zouden deze reserves zonder veel gedoe weer moeten kunnen aanspreken”, aldus VEH.