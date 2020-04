Fusie Opgen en Curetis afgerond

Curetis kondigde de overname in september aan. Hoewel de Duitse specialist in diagnosesystemen de overnemende partij is, wordt de samensmelting juridisch vormgegeven als een overname van Curetis met een beursnotering in Amsterdam door OpGen. Door de samenvoeging ontstaat een bedrijf dat in 2019 goed was voor een gecombineerde pro forma-omzet van 6 miljoen dollar. Dat was 4,5 miljoen dollar in 2018.

Een vergadering van de aandeelhouders van OpGen werd eerder verdaagd omdat er niet genoeg aandeelhouders hun stem hadden uitgebracht. Door de vergadering te verplaatsengaf OpGen aandeelhouders de tijd om hun stem uit te brengen.

Curetis USA wordt de komende weken ontbonden en medewerkers komen in dienst van OpGen.