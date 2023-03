Premium Het beste van De Telegraaf

’Boze werknemer lekte broncode Twitter’

De broncode van Twitter is deels uitgelekt. Ⓒ Getty Images

Een deel van de broncode van Twitter, de computercode waarop het sociale netwerk draait, is online gelekt. Het is het nieuwste hoofdstuk in een reeks problemen waar het sociale netwerk mee worstelt sinds de overname door Elon Musk. Vrijdag schreef hij in een e-mail aan zijn werknemers al dat Twitter nog maar zo’n 20 miljard dollar waard is, waar hij er in oktober nog 44 miljard dollar voor betaalde.