Rechter zet streep door boete Shoebaloo

De ACM moet webwinkels bij overtredingen eerst waarschuwen en kan pas boetes geven als die bedrijven de regels blijven schenden. Toen de toezichthouder de overtredingen in 2015 ontdekte, was de directie van Shoebaloo niet meteen telefonisch bereikbaar. E-mails over de kwestie bereikten het bestuur vervolgens ook niet.

Door onvoldoende te waarschuwen, verspeelde de ACM volgens de hoogste economische bestuursrechter zijn bevoegdheid om een straf op te leggen. Daarnaast had Shoebaloo niet de kans om fouten te herstellen, waardoor de boete onterecht was. De uitspraak van het CBb, eindrechter in deze zaak, is definitief.