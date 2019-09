De Unie praat vrijdag met Hudson's Bay

Ook een woordvoerster van Hudson's Bay kon nog niet reageren. De Unie en CNV zeiden eerder door Hudson's Bay ingelicht te zijn dat aan een collectieve ontslagaanvraag voor het personeel wordt gewerkt.

Afgelopen weekend kwamen berichten naar buiten over het aanstaande vertrek van Hudson's Bay uit Nederland. De bonden zeiden toen op korte termijn om tafel te willen met de directie van de warenhuisketen om afspraken te maken over het personeel. Hudson's Bay, waar in Nederland ongeveer 1400 mensen werken, heeft het vertrek nog niet officieel bevestigd.