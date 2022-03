Premium Het beste van De Telegraaf

Bestuursvoorzitters verdienden miljoenen, meetbaarheid prestaties blijft probleem Zachte criteria maken ceo’s van AEX-bedrijven stinkend rijk

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Dat 2021 een goed zakenjaar is geweest is ook duidelijk terug te zien in de beloningen die er aan de top zijn uitgekeerd. Nancy McKinstry, sedert 2003 ceo van Wolters Kluwer, leidt opnieuw het bal met een beloning van net geen €17 miljoen over 2021, mede dankzij een aandelenbonus van €13 miljoen.