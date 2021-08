Heineken tapt vertrouwen, maar gaat gebukt onder dure grondstoffen

Heineken boekte afgelopen halfjaar een netto-omzet van €10,0 miljard, een organische groei van 14,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst verdubbelde van €827 miljoen in de eerste helft van 2020 naar ruim €1,6 miljard in de eerste zes maanden van 2021. De nettowinst groeide diezelfde periode maar liefst 320,3% naar €896 miljoen voor bijzondere resultaten, afschrijvingen en overnames.

Het moederbedrijf van merken als Amstel en Desperados verkocht 9,6% meer bier. „Die groei is aangevoerd door de sterke groei van het merk Heineken met 19,6% met in meer dan vijftig markten dubbelcijferige groei”, zegt Heineken-topman Dolf van den Brink. „Toch is er ook een reden tot voorzichtigheid. Ten eerste blijft covid-19 een belangrijke factor met de grootste impact op de belangrijkste markten in Azië en Afrika. Ten tweede zien we een stijging van de grondstofprijzen die ons in de tweede helft van 2022 zullen raken.”

Door coronamaatregelen in voor Heineken belangrijke landen in Azië en Afrika zag de brouwer de bierverkoop in die continenten het tweede kwartaal weer dalen ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Daarentegen deden Europa en Noord- en Zuid-Amerika het in het tweede kwartaal juist beter dan het eerste.

Dure grondstoffen

Heineken verwacht dan ook niet dit jaar al op dezelfde financiële prestaties neer te kunnen zetten als voor de uitbraak van corona. Naast de stijgende grondstofkosten verhoogt de bierbrouwer zijn marketing- en verkoopkosten om verdere groei aan te wakkeren.

Dat betekent dat het concern genoegen neemt met een lagere winstmarge in de tweede helft van dit jaar. Van den Brink: „Al met al verwachten we dat de financiële resultaten voor het hele jaar onder die van 2019 zullen blijven.”