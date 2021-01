Aantal buitenlandse toeristen daalt met twee derde

"Hoeveel bezoekers we dit jaar in Nederland kunnen verwachten is moeilijk in te schatten. We hebben daarom verschillende scenario’s doorgerekend," vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. In het meest gunstige scenario groeit het aantal binnenlandse toeristen met 8 procent en de buitenlandse toeristen met 30 procent ten opzichte van vorig jaar, in het zwartste scenario dalen beiden met respectievelijk 8 en 40 procent.

Ook heeft NBTC maandag de eerste cijfers van de Vakantie Sentiment Monitor 2021 bekendgemaakt. Daaruit blijkt volgens NBTC dat zeven op de tien inwoners uit Nederland en de belangrijkste markten België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China, op vakantie wil dit jaar.

Vakantieplannen

Vranken: "We zien dat mensen als gevolg van de huidige omstandigheden een enorme behoefte hebben om op vakantie te gaan. Dit geldt zowel voor Nederlanders, als voor inwoners van de andere landen. Men is door de huidige maatregelen echter zeer terughoudend en afwachtend in het vooruit boeken van vakanties en dat is zorgelijk voor de sector."

In de sentimentmonitor staat dat zeven op de tien ondervraagden vakantieplannen hebben voor dit jaar. Vranken: "Opvallend is dat in vrijwel alle Europese landen minder dan 20 procent van de ondervraagden een vakantie ook daadwerkelijk heeft geboekt. Daarnaast zien we dat 50 procent van de ondervraagden wel vakantieplannen heeft, maar nog niet heeft geboekt. Van deze 50 procent is zelfs nog maar twee op de vijf zich aan het oriënteren op een vakantie. Deze resultaten bevestigen dat we voorlopig nog in een diep dal zitten en herstel, zodra dat kan en mag, actief op gang geholpen moet worden."

Ruim de helft van de Nederlanders en inwoners van onze buurlanden met vakantieplannen hoopt dit jaar hun vakantie elders in Europa door te kunnen brengen. "De wens van Nederlanders om op vakantie te gaan naar het buitenland is onverminderd groot. Maar Nederlanders zijn ook reëel. Slechts twee op de vijf Nederlanders denkt dat een vakantie naar het buitenland dit jaar überhaupt mogelijk is. Het andere deel niet. Bijna de helft van de Nederlanders overweegt dan ook een zomervakantie in eigen land," aldus Vranken.