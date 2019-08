’Klachten over zzp-contracten BAM’

Volgens voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw wil BAM alleen nog zzp’ers via een bepaalde bemiddelaar inhuren. Volgens het contract dat die bemiddelaar voorlegt, zou BAM hen niet hoeven te betalen als de zogeheten screeningsprocedure negatief uitvalt.

Die procedure, waarin wordt gecontroleerd of de zzp’er een echte zelfstandige is, kan vier weken duren. „Dat betekent dus dat iemand na vier weken naar huis gestuurd kan worden zonder enige betaling. Volkomen absurd”, aldus Verhoef, die hierover klachten heeft ontvangen van leden van de ondernemersorganisatie. Ook zou BAM volgens het contract mensen na een onbevredigende proeftijd van tien dagen zonder betaling naar huis kunnen sturen.

Reactie BAM

BAM zegt in een reactie zich niet te herkennen in de verwijten. Het bedrijf bevestigt een bemiddelaar te gebruiken voor de inhuur van zzp’ers. Dat doet BAM om enerzijds administratieve redenen en anderzijds om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan gewijzigde wet- en regelgeving.

Het bedrijf erkent dat het in theorie „in het uiterste geval” mogelijk zou kunnen zijn dat betalingen wat langer op zich laten wachten, maar daar is volgens BAM in de praktijk nog geen sprake van geweest. De onderneming zal op korte termijn vragen van Zelfstandigen Bouw beantwoorden om daarmee de kou uit de lucht te nemen.