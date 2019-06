FNV in bittere strijd voor hogere lonen

Zakaria Boufangacha: ,,Wij vinden de loonstijging onvoldoende.” Ⓒ ROOIMANS, THIJS

Werknemers in de kleinmetaal en ziekenhuizen maken zich op voor harde acties nu de werkgevers niet over de brug komen met een forse loonsverhoging. In beide sectoren proberen de vakbonden het onderste uit de kan te halen.