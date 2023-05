Fors hoger resultaat staalreus ArcelorMittal, ziet ’meer winst’ dit jaar

Het aan het Damrak genoteerde ArcelorMittal meldde donderdag voorbeurs $1,82 miljard aan bedrijfsresultaat. De markt rekende op $1,66 miljard. Aan zijn verkopen houdt het Indiase concern $18,5 miljard over, tegen een consensus van schattingen van $17,5 miljard. Netto kwam $1,1 miljard binnen, waar de analisten niet verder kwamen dan $705,5 miljoen.

De hoeveelheid verscheept staal bleef met 14,5 miljoen wel 3 ton achter bij inschattingen die zakenbanken vooraf maakten. De staalreus meldde in februari te rekenen op 2 tot 3% stijging van staalverbruik dit jaar. ArcelorMittal stelde toen over het hele jaar 5% meer staal te kunnen verschepen.

Het bedrijf, dat het merendeel van zijn omzet in Europa boekt, spreekt van ’verbeterde marktomstandigheden’. Voorraden werden afgebouwd, rekenend op meer staalvraag, aldus ceo Aditya Mittal. Wereldwijd ziet hij ’een algemeen verbeterd economisch sentiment’.

Hij zei donderdag voor het tweede kwartaal ’een verdere verbetering van de winstgevendheid’ te verwachten.

Prijzen veren op

Prijzen van staal trokken afgelopen weken aan. Veel Europese producenten konden hun tarieven hoog houden door een aantal ovens op een lager pitje te zetten.

Mijnbouwers en de staalmakers hadden last van het uitblijven van heropleving van de Chinese productie. De prijs van ijzererts, nodig voor staalproductie, zakte in april onder $100 per ton en beleeft een tumultueus jaar. Staalfabrieken bouwden capaciteit af vanwege een lagere vraag naar verwerkt staal.

Analisten stellen dat voor het aandeel ArcelorMittal, na Baowu China de leverancier van het hoogste volume gewalst staal, het uiteindelijke herstel van China en de staalmarkt al is ingeprijsd in de verwachte bedrijfsresultaten.

De consensus onder de marktvolgers is dat alle Europese staalbedrijven 10% meer bedrijfsresultaat of ebitda gaan leveren. Volgens dataleverancier Bloomberg is een 16% stijging ook mogelijk.

ArcelorMittal geldt als een cyclisch gevoelig bedrijf en heeft last van meer herwaarderingen van zijn verdiensten door zakenbanken dan meer defensieve staalmakers zoals Thyssenkrupp en Voestalpine. Grote beleggers zochten afgelopen weken naar signalen van steviger extra groei voor de tweede jaarhelft.

Het aandeel verloor donderdag na opening van de beurs 1%.

Van de 18 analisten die ArcelorMittal volgen, geven 14 een koopadvies, 4 een ’houden’. De koers aan het Damrak steeg dit jaar 4,4%.