Nieuwe crisis ligt op de loer: alarm om historisch hoge schuldenberg

Dat zeggen oud-toezichthouders Hans Hoogervorst en Nout Wellink. Beiden hebben een zeer onbehaaglijk gevoel bij de zeepbellen die ontstaan op de aandelenbeurzen en de vastgoedmarkten. Tegelijkertijd zijn de buffers van banken volgens hen veel te laag.

„Er ontstaan nieuwe risico’s zonder dat we voldoende kunnen inschatten wat potentiële effecten zijn”, zegt oud-centraal bankier Wellink. Hoogervorst, oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, verzucht: „Het is zo onverantwoord wat er gebeurt.”

Ze wijzen allebei naar de centrale banken die met hun lage rentes iedereen aanmoedigen geld te lenen. Het gevolg is dat er wereldwijd grote schulden worden opgebouwd. Hoogervorst: „De schulden zijn zo hoog als nog nooit in de wereldgeschiedenis is vertoond.”

