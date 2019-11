AEX schiet door 600, sluit er net onder

„Dit is een belangrijke psychologische grens. Voor de AEX-index komt de 700 punten nu ook binnen handbereik”, stelt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Het record van de AEX dateert uit september 2000, toen er tijdens het hoogtepunt van de technologiehausse een stand van 703,18 punten werd aangetikt.

Belangrijkste aanjager voor de kooplust bij beleggers op het Damrak is de verdere ontspanning in de handelsstrijd tussen China en Amerika. Beide economische grootmachten zijn vandaag overeengekomen om de importheffingen die ze elkaar hebben opgelegd terug te draaien. Het gaat daarbij om de extra tarieven van de afgelopen maanden.

Daarnaast is na het sterke Amerikaanse banenrapport van eind vorige maand de vrees bij beleggers getemperd dat de economie in de VS zou afstevenen op een recessie. Verder komen uit de eurozone en uit China recente bemoedigende signalen dat de economische verzwakking aan het uitbodemen is.

De getemperde zorgen over een harde Brexit gaven beleggers eveneens de aanzet om in aandelen te stappen. Het overwegend meevallende cijferseizoen vooral in de VS heeft ook bijgedragen om de koersen te stuwen.

De AEX ging in januari van start op 479,91 punten. Geholpen door de enorme koersstijging van de beurszwaargewicht ASML wist de hoofdgraadmeter terug te keren boven de grens van 600 punten. Biotechfonds Galapagos behoorde dit beursjaar ook tot de uitblinkers. Daarnaast hebben fijnchemieconcern DSM en uitzender Randstad uitstekende zaken gedaan.

Abma verwacht dat het beursfeest nog wel even aanhoudt. „Door de extreem lage spaarrente worden spaarders gepusht om met hun geld naar de beurs te gaan.”