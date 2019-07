Column: de rente blijft nog lang negatief

De gemiddelde inflatie over de afgelopen twee, vijf en tien jaar komt uit op 1,6%, 0,9% en 1,3%. Behoorlijk ondermaats, die conclusie mag ondertussen wel getrokken worden.

Ⓒ Macrobonds

Tijd om het over een andere boeg te gooien, want hoe langer de inflatie structureel onder de doelstelling uitkomt, hoe groter het risico dat men het vertrouwen in het ECB-beleid verder verliest. Op de financiële markten zijn de inflatieverwachtingen nu al in elkaar gestort, mede doordat een heel aantal bestuursleden sprak over krapper monetair beleid op het moment dat de inflatie slechts in de buurt kwam van de doelstelling. Dat heeft ertoe bijgedragen dat de kapitaalmarktrentes in de laatste weken naar nieuwe dieptepunten zijn gedaald – met de Nederlandse 10-jaars staatsobligatie op -0,2% als voorbeeld. Ik gok dat er vanuit de pensioenfondsen geen dankbriefje naar de ECB is verstuurd.

Symmetrie

Maar wat zijn dan de opties voor de ECB? Daar wordt dus nu over gediscussieerd. Volgens de bronnen schijnt uittredend president Draghi voorstander te zijn van een expliciet symmetrische inflatiedoelstelling.

Dat zou betekenen dat de beleidsraad er weinig moeite mee zou hebben als de inflatie een tijd boven de 2% komt te liggen, ter compensatie voor de jaren dat de inflatie is tekortgeschoten. Dit moet de inflatieverwachtingen weer een zetje in de goede richting geven, op voorwaarde dat beleggers er vertrouwen in hebben dat de inflatie inderdaad ooit nog structureel boven de 2% zal uitkomen. Maar met alleen monetair beleid gaat dat in elk geval niet lukken, daar weten ze in Japan alles van.

Steunaankopen

Uiteindelijk zal het aan Draghi’s voorgenomen opvolger Lagarde zijn om een knoop door te hakken. Dat zal niet makkelijk zijn en de communicatie luistert heel nauw. De markt moet precies begrijpen wat de ECB beoogt. Een symmetrisch doel werkt namelijk lagere rentes en meer steunaankopen alleen maar verder in de hand. De ECB schiet nu al tekort op 2%, laat staan als ze een tijd lang boven de 2% moeten uitkomen.

Eén ding is wat mij betreft helder. Het feit dat de ECB dit bespreekt, is een teken dat de rentes nog lang laag blijven, heel erg laag. Sterker nog, de eerste renteverlagingen liggen al op de plank. Ons team verwacht dat de depositorente – die de basis vormt onder alle spaarrentes– in de komende vier kwartalen verlaagd zal worden van -0,40% naar -0,80%.

Minteken

En voor je het weet is het dan alweer de tweede helft van 2020, waarin ons team sterk rekening houdt met een recessie in de Verenigde Staten. Die lokt ongetwijfeld nog meer renteverlagingen door de Federal Reserve uit en biedt dus ook geen gelegenheid voor de ECB om de rente te verhogen, laat staan als de ECB dan inderdaad besloten heeft om te wachten tot de inflatie een tijd lang boven de 2% is uitgekomen. Het gevolg is dus dat er nog lange tijd een minteken voor de kortlopende rentetarieven zal staan. Hoe vervelend dat ook is, we zullen er maar aan moeten wennen.