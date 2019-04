Hypotheekrente als alimentatie aftrekbaar na scheiding

Na de scheiding spraken de man en vrouw af hun gezamenlijke huis te verkopen en in de tussentijd bleef de man er wonen. Hij betaalde ook de complete hypotheekrente en probeerde die dan ook voor 100% af te trekken bij zijn belastingaangifte. Maar de regel is dat je alleen het deel van de rente mag aftrekken op jouw deel van de schulden en in dit geval was dat 50%.

Maar via een andere aanvliegroute was het voor de man toch nog mogelijk om de hypotheekrente volledig af te trekken. Bij het gerechtshof van Den Bosch bepleitte hij met succes dat de hypotheekrente die hij betaalde als alimentatie kon aftrekken. Zijn ex hoefde de hypotheekrente namelijk niet meer te betalen en werd in die zin ’onderhouden’ door haar voormalig echtgenoot.

„Door zijn ex te ontslaan van de verplichting om haar deel van de hypotheekrente te betalen, had hij haar in feite alimentatie betaald”, licht Sandra Ligtenberg van Fiscaal up to Date toe.

Goed vastleggen

Om zo’n constructie zelf ook te kunnen gebruiken, moet je de afspraken over het betalen van de hypotheekrente wel goed vastleggen in de scheidingsdocumenten. „Het is wel van belang dat het ook zo in het echtscheidingsconvenant wordt opgenomen”, zegt Ligtenberg.

En de ex-partner die geen hypotheekrente meer betaalt moet wel rekening houden met een belastingnadeel. Ligtenberg: „Het is van belang dat diegene zich realiseert dat het aanmerken van hypotheekrente als alimentatie betekent dat deze alimentatie voor hem of haar juist belast is.”