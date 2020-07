Niven Kunz terug op oude nest in Wateringen

Eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Ockje Tellegen (VVD), met sterrenchef Niven Kunz en zijn partner Virginie van Bronckhorst.

Hij vroeg als eerste het failissement aan, toen de coronacrisis uitbrak. En is waarschijnlijk ook de eerste die zaterdag een nieuwe zaak opent in het voormalige ’t Raethuys van Wateringen, de plek waar het ooit allemaal begon. Het is de 39-jarige Niven Kunz, ooit de jongste Michelin sterrenchef van Nederland.