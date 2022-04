Column: duurzame klimaatinvesteringen lonen

Premium Financieel

Column: waarom is de Zwitserse inflatie bizar laag?

De Nederlandse inflatie is opgelopen tot bijna 10%. Ook in andere Europese landen giert de inflatie omhoog, met Zwitserland als opvallende uitzondering. Lagere gezondheidskosten, een duurzame energiemix en een dure frank houden de inflatie laag in het Alpenland.