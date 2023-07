Werkvraag: arbeidsongeschikt door scheefliggende tegel, wie is aansprakelijk?

Eén van onze koeriers is bij het afleveren van een pakket gestruikeld over een scheefliggende tegel in de stoep. Hij heeft zijn arm gebroken en kan dus niet werken. Bovendien is het een gecompliceerde breuk en denken ze dat het letsel blijvend zal zijn. Ben ik nu aansprakelijk voor het betalen van zijn loon en voor zijn schade?

