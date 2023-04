Premium Het beste van De Telegraaf

Column: duurzaamheid? Bedrijven komen nog steeds met holle frasen

Door Gerben Everts

Klimaatprotest in Frankfurt. Ⓒ ANP/HH

Tussen droom en daad moeten wetten staan. Die geven houvast op de complexe kapitaalmarkt. Met afspraken over de onderlinge verstandhouding kom je samen vooruit. Afspraken over inspraak van aandeelhouders en werknemers, beloningen en duidelijke informatieverstrekking. Ze zijn vastgelegd in een code voor goed bestuur en die bestaat dertig jaar.