Stap met carrière maken? Zorg dat je heilig in jezelf gelooft

Als je anderen wilt overtuigen is het handig als je boodschap zo concreet mogelijk is. Ook niet onbelangrijk: zorg dat je je boodschap blijft herhalen.

„Ik vertel na zes jaar nadat ik met mijn bedrijf ben gestart nog steeds ons verhaal met veel overtuiging. Dat moet je vasthouden”, zegt Van der Straten.

Crowdfunding

De ondernemer haalde onlangs ruim €650.000 op via crowdfunding voor uitbreiding van haar bedrijf. Ook dat vergde overtuigingskracht: „Zorg dat je open en eerlijk bent. Dan komt je verhaal binnen.”

En mocht je boodschap gaandeweg veranderen, geen probleem, aldus Van der Straten. „Je moet af en toe kunnen zeggen ’We gaan een andere richting op’. Daarbij is beslissingsvaardigheid nodig. Je moet keuzes durven maken. Als je dat vervolgens goed kunt uitleggen, neem je mensen mee. En durf ook hulp in te roepen als dat nodig is. Maar: je moet wel zelf kritisch blijven nadenken.”

Op je bek gaan

Als je steeds op de voorgrond moet treden in je werk, is het volgens Van der Straten fijn als dat bij je persoonlijkheid past. „Als je succesvol wil zijn, moet je vooral iets kiezen waar je goed in bent.” Maar verder is het volgens haar vooral een kwestie van veel doen: „Natuurlijk ga je soms op je bek, maar daar leer je alleen maar van.”

