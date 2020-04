Medewerker festival sloot net op tijd pandemieverzekering af

Dat vertelt Tom Veldhuis, mede-eigenaar van Apenkooi Events aan De Telegraaf.

Apenkooi organiseert onder meer DGTL, een meerdaags dancefestival in Amsterdam dat dit Paasweekend had moeten plaatsvinden. Er waren zo’n 45.000 tickets verkocht.

Overmacht

„Vorig jaar moesten wij het Pleinvrees-festival in Amsterdam afgelasten vanwege een zware storm. Dat zorgde ervoor dat we onze verzekeringen opnieuw onder de loep hebben genomen. Eind december hebben we een uitgebreidere dekking genomen tegen overmacht, waar stormen en pandemieën onder vallen.”

Nét op tijd, want eind januari, toen corona al rondwaarde in China, kon dit niet meer.

Rekeningen betaald

Dat schade door pandemieën onder de dekking valt, betekent niet dat alle leveranciers aan het festival, dat zo’n €2 miljoen kost om te organiseren, hun volledige rekening betaald krijgen.

„De verzekeraar gaat bijvoorbeeld met alle dj’s en tentenbouwers in gesprek om hun werkelijk gemaakte kosten te dekken”, legt Veldhuis uit.

In de New York Times, waar een stuk werd gepubliceerd over de Nederlandse festivalzomer, werd de suggestie gewekt dat DGTL dankzij de verzekering een groot bedrag zou terugkrijgen om alle leveranciers te kunnen betalen en ticketgelden terug te kunnen storten. „Dat was te kort door de bocht.”

Vorig jaar werd er nog volop feest gevierd op DGTL. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De festivalbranche zit enorm in de hoek waar de klappen vallen. Sommige experts verwachten dat ook volgend jaar geen grote evenementen zullen kunnen plaatsvinden waarbij grote groepen mensen zo dicht bij elkaar komen, zoals festivals of voetbalwedstrijden.