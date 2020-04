Wat doen Italiaanse rijken, en kunnen we ooit weer goedkoop op vakantie?

Sommige winkelketens gaan weer open, toch is de Kalverstraat zeldzaam rustig. Ⓒ BAKKER, RONALD

Amsterdam - Hoe kan het ook anders: de coronnacrisis hield ons afgelopen week nog volledig in haar greep. Onder meer de ruzie tussen Nederland en Italië over hoe de Euroopese Unie zich moet opstellen, de winkelstraat en de vraag of we ooit weer voor een prikkie kunnen reizen hielden ons bezig.