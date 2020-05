'Turkse bedrijven willen samen huishoudtak Philips kopen'

Begin dit jaar maakte Philips bekend de divisie Domestic Appliances in de etalage te zetten. De tak, die onder meer airfryers en koffiemachines maakt, past niet meer in de strategie van het bedrijf. Philips richt zich steeds meer op zorgtechnologie en stootte eerder ook al de chipstak en de verlichtingsdivisie af, net als de onderdelen die televisies maakt.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het verkoopproces van start gaat. Eerder waren er berichten dat dit in de zomer zou gebeuren, maar het is niet precies duidelijk of de coronacrisis voor vertraging zorgt. De huishoudtak van Philips zou tussen de 2,3 miljard en 3,7 miljard euro op kunnen brengen, volgens ingewijden.