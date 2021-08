Duizenden huurders lopen toeslag mis als ze niet nú in actie komen

Per 2020 zijn de regels veranderd. Waar je vroeger helemaal geen recht meer had op toeslagen als je op jaarbasis €1 te veel verdiende, gaat dit nu geleidelijk. Ook daarom kunnen mensen die in 2019 nog geen recht hadden op toeslag, dat nu wel ineens hebben.

Maar liefst 115.000 huishoudens die eerder geen recht hadden op toeslag, hadden dat per 2020 wel.

Niet aanvragen

Uit onderzoek van de Belastingdienst uit 2016, toen de regels voor huurtoeslag ook veranderden, blijkt dat ongeveer 9% van de mensen die recht heeft op de toeslag, dit niet aanvraagt. Als dat dit jaar ook het geval is, laten duizenden Nederlanders hun tegemoetkoming liggen.

„Mensen die eerder nooit recht hadden op huurtoeslag zijn niet zo snel geneigd nu te controleren of ze het wel hebben. Toch kan dat zeker lonen”, zegt een woordvoerster van huurdersvereniging Woonbond.

Terugvordering

Ook denkt zij dat huurders die eerder te maken hadden met een terugvordering, de toeslag nu links laten liggen. „Maar als je het nu aanvraagt over 2020 heb je daar geen last van. Je weet immers al wat je inkomen en vermogen in dat jaar waren. Wel kom je dan in de molen en moet je misschien je gegevens over 2021 bijwerken.”

Op toeslagen.nl kun je je gegevens invoeren om te weten of je in 2020 recht had op huurtoeslag en dit alsnog aanvragen.