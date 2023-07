Broker DeGiro krijgt tik op de vingers: misleiding klanten bij uitvoeren orders

Dat blijkt uit een uitspraak van financiële geschillencommissie Kifid. Volgens de Commissie van Beroep zijn de orders namelijk niet uitgevoerd zoals overeengekomen en heeft de onlinebroker daarover onjuiste informatie verstrekt om de klant te misleiden.

Volgens de overeenkomst zouden de orders namelijk direct via beursuitbater Euronext worden uitgevoerd. Zonder de klant te informeren zijn de orders echter vanaf februari 2020 via Morgan Stanley geplaatst in plaats van direct op Euronext, oordeelt de commissie. Volgens de klant is daardoor een slechter resultaat bereikt.

De Commissie van Beroep stelt dat de klant mocht verwachten dat de DeGiro zoals gebruikelijk zijn orders direct op Euronext zou plaatsen en dat de orders dus anders zijn uitgevoerd dan overeengekomen. De onlinebroker is dan ook tekortgeschoten in zijn verplichting tegenover de klant en moet de schade als gevolg hiervan, in totaal 7500 euro, vergoeden.

Euronext

De geschillencommissie concludeert daarnaast dat de broker haar klanten niet persoonlijk en niet via de website heeft geïnformeerd over het feit dat orders niet meer direct op Euronext werden geplaatst. Op de orderoverzichten bleef de broker namelijk vermelden dat dit wel het geval was.

Ook bleef de broker na vragen van de klant beweren dat de orders direct via Euronext waren uitgevoerd, terwijl dit onwaar was. DeGiro heeft daarmee de klant willen misleiden over de werkelijke gang van zaken. De Commissie van Beroep stelt vast dat de broker hiervoor 24.000 euro aan de klant moet vergoeden.

De uitspraak kan mogelijk leiden tot meer schadevergoedingseisen van klanten van DeGiro die zijn benadeeld. Matthijs van den Broek, de DeGiro-klant die de zaak aanspande bij Kifid, laat in een reactie weten dat hetgeen waar DeGiro in zijn zaak voor is veroordeeld namelijk voor alle klanten geldt.