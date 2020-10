Apple in trek op flink hogere beurzen VS

De Dow Jones-index sloot 0,9% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 2,6%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 1,6%.

Steunpakket

Er is in Washington nog altijd geen akkoord over een coronasteunpakket. Mogelijk volgt er een dezer dagen alsnog een doorbraak, maar of het nog lukt om voor de presidentsverkiezingen op 3 november tot een deal te komen is onzeker. Intussen lijken beleggers afgelopen dagen alvast het scenario van een ’blauwe golf’ te hebben omarmd, zeggen diverse deskundigen.

Dat houdt in dat Joe Biden straks president wordt met een Democratisch Congres, legt een econoom van Van Lanschot Kempen uit. Beleggers nemen volgens hem het gedeeltelijk terugdraaien van Trumps belastingverlaging - wat in die situatie voor de hand ligt - voor lief en rekenen op massale economische injecties vanuit de overheidsbegroting vanaf volgend jaar.

Het kwartaalcijferseizoen barst dinsdag trouwens los in de VS met de resultaten van BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson en JPMorgan Chase. In Nederland openen ASML en TomTom woensdag de boeken.

Techbedrijven als Amazon (+4,8%) en Apple (+6,4%) stegen flink in aanloop naar belangrijke evenementen. Dinsdag en woensdag houdt Amazon zijn koopjesfestijn Prime Day, terwijl Apple dinsdag naar verwachting de nieuwe iPhones introduceert.

Oliebedrijven bleven juist achter. ExxonMobil verloor 0,3%. Na het passeren van orkaan Delta wordt de oliekraan in de Golf van Mexico weer opengedraaid, wat leidt tot meer aanbod van olie. Ook begint Libië weer met de winning in zijn grootste olieveld. De olieprijzen daalden dan ook.

Carnival (-3,1%) heeft cruises geannuleerd die in november vanuit havens in de Verenigde Staten zouden beginnen. Juist in die maand zouden cruisebedrijven weer gaan varen in dat land na een maandenlange stop vanwege het coronavirus. De geplande cruises van het bedrijf die in december uitvaren blijven voorlopig staan. Het moederbedrijf van Holland America Line en Costa Cruises heeft ook al cruises afgelast die waren gepland vanuit Australië begin volgend jaar.

Verder heeft medicijnenfabrikant Mallinckrodt faillissementsbescherming aangevraagd. De opiatenmaker heeft duizenden claims aan zijn broek van mensen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. Door de zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure te voeren, kan de onderneming doorstarten terwijl het de rechtszaken oplost. De handel in het aandeel is stilgelegd.