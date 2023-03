Toezichtraad ECB ongepland bijeen: bespreking kwetsbaarheden banken

Volgens een woordvoerder is de bijeenkomst bedoeld voor het uitwisselen van gedachten en om elkaar op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen. Waarschijnlijk komt dan ook de financiële gezondheid van banken in de eurozone ter sprake evenals het mogelijke risico dat zich hier, net als bij de Amerikaanse SVB, een bankrun kan voordoen. Bij de ECB vinden vaker van dit soort ad-hocbijeenkomsten plaats.

"Schokbestendig"

ECB-president Christine Lagarde onderstreepte donderdag nog dat de Europese bankensector "schokbestendig" is, maar dat de centrale bank de situatie wel scherp in de gaten houdt. Haar collega Luis de Guindos, vicepresident bij de centrale bank, wilde op een bijeenkomst met ministers van Financiën in Brussel naar verluidt niet uitsluiten dat sommige kredietverstrekkers in Europa risico lopen nu de rentes flink aan het oplopen zijn.

Niettemin heeft de ECB de rente in de eurozone donderdag min of meer volgens plan met nog een half procentpunt verhoogd. Dat betekent dat de beleidsmakers in Frankfurt zich niet van de wijs hebben laten brengen door alle onrust. "We moeten ons werk doen", verklaarde Lagarde na afloop. De ECB zal volgens haar "niet terugkrabbelen" als het gaat om het bestrijden van de inflatie.